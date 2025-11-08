Öz İplik-İş Sendikası eylemlerine Karesi Tekstil'den engelleme

Öz İplik-İş Sendikası anayasal haklarını kullanmak için yaptıkları eyleme Karesi Tekstil firması engelleme politikaları yürüttü.

Bursa’da 5 bin 400 işçinin çalıştığı Karesi Tekstil’de çalışan işçiler, bir süre önce anayasal haklarını kullanarak Öz İplik İş Sendikası’na üye olmaya başladı. Üyeliklerin artmasıyla birlikte örgütlenme süreci belirli bir aşamaya gelmiş; ancak bu durum işveren ve işveren vekillerinin baskı ve engelleme girişimleriyle karşılandı. Oysa işçiler, Anayasa’nın 51. maddesini uyguladıklarını belirtti. Buna göre işçilerin sendikaya üye olma ve örgütlenme özgürlüğünü kullanmak istediklerini açıkladı.

İşçilere yönelik baskı sistematik hale geldi

İşçilerin telefonları ve e-devlet şifreleri zorla alınarak, baskı yoluyla üyelikleri iptal ettirildiği iddialar arasında yer alırken, işçiler arabulucuya zorla götürülerek işten çıkmaya mecbur bırakıldığı açıklandı. Maddi durumu zor olan işçilere ‘Tazminat verelim ama sendikadan vazgeç’ denilerek başka şirket üzerinden aynı yerde çalıştırılma dayatması yapıldığı belirtildi.

Vinç üzerinde eylem yaptılar

İşçiler, tüm bu engellemelere rağmen sendika temsilcileri mücadeleden vazgeçmemiş; işçilere seslenebilmek için vinç kullanarak çitlerin üzerinden konuşma yaptı.

Tüm baskı ve engellemelere rağmen eylemlere devam edecekler

Öz İplik-İş Sendikası işçileri tüm baskıların karşısında geri adım atmayacaklarını, bu mücadele yalnızca Karesi Tekstil işçilerinin değil, tüm işçilerin, tüm emekçilerin mücadelesi olduğunu belirtti. İşçiler, Karesi Tekstil önünde sendikal direnişlerine devam edeceklerini vurguladı.