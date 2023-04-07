Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: 'Öz İplik İş, Global Deal'a katılan Türkiye'den ilk ve tek sendika oldu'

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, “Öz İplik İş, ülkemizde sosyal diyaloğun öneminin anlaşılması ve ortaklıkların geliştirilmesi için örnek bir adım atarak, Global Deal’a katılan Türkiye’den ilk ve tek sendika olmuştur” dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay yaptığı açıklamada, sosyal diyalog alanında yürüttüğü başarılı çalışmaların sonucunda yeni ortaklarla yerel, ulusal ve küresel düzeyde sosyal diyaloğu geliştirmeye yönelik kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, dünyada 26 ülkeden 38 sendika ile ortak olan Global Deal’a ortak olduklarını belirtti. Ay, “Öz İplik İş Sendikası olarak çalışma hayatıyla ilgili ortak çıkarları ilgilendiren konularda hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki müzakereleri ve istişareleri iyileştirmeye devam etmek, emek ve sermaye arasında yeni ve daha iyi bir anlayışı ve diyaloğu geliştirmeyi hedefliyoruz. İnsana yakışır iş elde etmenin ve iş kalitesini istikrarlı bir şekilde iyileştirmenin bir yolu olarak işgücü piyasasındaki sosyal diyaloğu geliştirmeyi önemli görüyoruz. Bu nedenle ortak anlayışla sosyal diyaloğu güçlendirecek yeni bir yola girmiş bulunuyoruz” dedi.

“Sendikamız Öz İplik İş, Global Deal’a katılan Türkiye’den ilk ve tek sendika olmuştur”

Öz İplik İş Sendikası’nın Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan insana yakışır iş ve ekonomik büyüme ilkesini benimsediğinin altını çizen Ay, “Sendikamız Öz İplik İş, ülkemizde sosyal diyaloğun öneminin anlaşılması ve ortaklıkların geliştirilmesi için örnek bir adım atarak, Global Deal’a katılan Türkiye’den ilk ve tek sendika olmuştur. Dünyada 26 ülkeden 38 sendika ile ortak olan Global Deal girişimi; hükümetleri, işletmeleri, sendikaları ve diğer kuruluşları sosyal diyaloğu geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulunmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal diyalog, ekonomik ve sosyal politikayla ilgili ortak çıkarlara ilişkin konularda hükümetlerin, işverenlerin ve işçilerin temsilcileri arasında veya bunlar arasında her türlü müzakere, danışma veya bilgi alışverişini içeren girişim, etkili sosyal diyalog, insana yakışır işlere, kaliteli işlere, dolayısıyla daha fazla eşitliğe ve kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

"Global Deal ile yaptığımız küresel anlaşma işçilerin endişelerini ifade etme özgürlüğü, hayatlarını etkileyen kararlara örgütlenme ve katılma fırsatları sağlayabilir"

Global Deal’in hükümetler, işletmeler, işveren kuruluşları, sendikalar, sivil toplum ve diğer kuruluşların ortaklığını temel alan, sosyal diyalog ve kapsayıcı büyüme için çok paydaşlı bir girişim olduğunu hatırlatan Ay, “Global Deal ile yaptığımız veya yapacağımız küresel anlaşma-küresel ortaklıklarla, işçiler için adil bir gelir, kariyer gelişimi, iş yerinde güvenlik, kişisel ve profesyonel gelişim ve sosyal entegrasyon için daha iyi beklentiler, endişelerini ifade etme özgürlüğü, hayatlarını etkileyen kararlara örgütlenme ve katılma fırsatları sağlayabilir, kadın ve erkekler açısından fırsat ve muamele eşitliği gibi sosyal, insan hakları çerçevesinde çalışmalarda buluşabiliriz. Söz konusu ortaklıklarla kapasite geliştirmeye ve sosyal diyaloğun yararları konusunda farkındalığı artırmaya da katkıda bulunabiliriz” açıklamasında bulundu.

Ay, İplik İş’in Global Deal konusundaki kararlılığının tüm sendikalara örnek olacak nitelikte olduğunun altını çizdi.