Öz İplik İş'ten Ar Leder önünde basın açıklaması

Öz İplik İş Sendikası, sendikaya üye olan işçilerin işverenin baskısına maruz kaldıkları belirtilen Ar Leder Kürk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin İstanbul’daki merkezi önünde basın açıklaması düzenledi.

Öz İplik İş Sendikası, Karabük’te faaliyet gösteren ve merkezi İstanbul’da bulunan Ar Leder Kürk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yaşanan sendikal baskılara karşı şirketin İstanbul’daki merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Öz İplik İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Hacıbayram Önal, Ar Leder’de çalışan işçilerin sendikaya üye olmalarının ardından işveren tarafından baskıya maruz kaldıklarını ifade etti. Önal, sendikaya üye olduğu düşünülen işçilerin görüşmeye çağrılarak istifaya zorlandığını belirtti. Sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Önal, "İşçilerin sendikal tercihlerine müdahale edilmesi kabul edilemez. Sendikaya üye olan çalışanlara yönelik baskı ve tehditlerin son bulması gerekiyor" dedi.

Açıklamada, Ar Leder yönetimine işçilerin sendikal haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapılırken, sürecin devam etmesi halinde konunun ulusal ve uluslararası platformlara taşınacağı ifade edildi. Sendika yetkilileri Ar Leder’in üretim yaptığı markalara da çağrıda bulunarak, işçilerin haklarına yönelik ihlaller karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Sendika yetkilileri, yaşananların yalnızca bir iş yeriyle sınırlı olmadığını, Türkiye’de çalışma hayatı ve sendikal haklar açısından önemli bir mesele olduğunu vurgulayarak, kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti.

Basın açıklamasına Öz İplik İş Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır’ın yanı sıra Öz İplik İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Hacıbayram Önal, Çorlu Şube Başkanı Engin Osmanoğlu, Çorlu Şube Sekreteri Öner Can, Çerkezköy İlçe Sekreteri Tolga Ergün ile sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.