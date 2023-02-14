Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan yaralı depremzedelere moral desteği

Öz Sağlık-İş Sendikası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde yaralanarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremde yaralı olarak kurtulan depremzedelere, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve beraberindeki heyet moral ziyaretinde bulundu.

Depremden etkilenen 10 ildeki hastaneleri gezerek yaralı depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Sert, yaşanan felaketten hemen sonra kriz masası kurduklarını ifade etti.

Göçük altında kalanlar için araştırmalarına devam ettiklerini söyleyen Sert, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden hemen sonra Öz Sağlık İş Sendikası olarak kriz masası oluşturduk. Depremden etkilenen 10 ilimiz için yapılması gereken ne varsa onları konuştuk. 10 ilimizin hepsinde özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızdan da göçük altında kalan vardır. Göçük altında kalan arkadaşlarımıza yönelik şu anda araştırma yapmaktayız” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgelerinde çalışıldığını ifade eden Sert, “Bugün de ekibimizle birlikte depremin yaşandığı 10 ilimizde ziyaretlerde bulunmaktayız. Bu ziyaretlerimizde hem hasta ziyaretlerimizi hem de hastalarımızdan taleplerini almaktayız. Böylelikle talebini karşılamak için ilk işimiz bunları yerine getirmektir. Şükürler olsun ki birlik ve beraberlik içerisinde bütün insanlarımız, tek vücut dua ve destekleriyle deprem bölgelerine akın etmektedirler. Hasta yakınlarından aldığımız bilgilere göre de hastane içerisinde personellerin kendileriyle güzel ilgilendikleri söylenildi. Bu mutlu verici bir ifadedir” ifadelerine yer verdi.

Hastanelerde moral ziyaretinde bulunan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’e Genel Başkan Yardımcılarından Remzi Karataş, Adem Yavuz, Mustafa Özüpek, Süleyman Doğan, Genel Başkan Danışmanı Yavuz Aksanoğlu, Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ve beraberindeki heyet katıldı.