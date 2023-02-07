Özalplı minikler kumbaralarındaki parayı deprem bölgesine gönderdi

Van’ın Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan yardımı kampanyasına minik öğrenciler de kumbaralarındaki parayla destek verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından da deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına minik öğrencilerden destek geldi. Minik öğrenciler, kumbaralarındaki paraların depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim ettiler.