Ozan Ertürk'e Altın İnci Ödülü

Yakın Savunma sanatları alanında Başarılı Yakın Savunma Sanatları Eğitmeni ödülünün sahibi Yalova Altınovalı Ozan Ertürk oldu.

Ulusal ve Uluslararası gerçekleşen Türkiye ve farklı birçok ülkeden iş adamlarının bir araya geldiği sanat ve iş dünyasının ödüllendirildiği 7. Altın İnci Ödül Törenleri gerçekleştirildi. 7. Altın İnci Ödül Törenleri gerçekleştirildi. Bu özel gecede, tınovalı savunma sanatları uzmanı Ozan Ertürk, Yılın Başarılı Türk Yakın Savunma Sanatları Eğitmeni ödülüne layık görüldü. Aynı ödülü geçen yıl da kazanan Ertürk, iki yıl üst üste ödül alma başarısına ulaştı.

Çalışmalarını Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu’na bağlı olarak yürüten Ozan Ertürk, özel ve tüzel kişiler savunma eğitimi, koruma eğitimi meskûn mahal, motorize, taktikal atış savunma ve saldırı, kesici, ateşleyici, darp aletlerine karşı savunma ve saldırı eğitimi, vip koruma, çıplak el savunma saldırı eğitimleri, güç getirmeden teknik kullanma, gasp, taciz, tehdit durumunda yapılması gerekenler, kamu ve kurumlar STK’ların destekleri ile kadına yapılan şiddet ve eylemi isteyen her kişiye eğitimleri vererek kendini savunma ve öz güvenin gelişim eğitimleri veriyor.