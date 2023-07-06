Özbek seçmenler sandık başına gitti

Türkiye’de yaşayan Özbekler, Özbekistan’daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi için sandık başına gitti.

Özbekistan’daki erken cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye’deki Özbekler sandıklarda oylarını kullanıyor. En önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da ve Ankara’da da seçimin son gününde mobil oy kullanma merkeziyle Özbekistan vatandaşları yasal haklarını kullandı. Özbek vatandaşları kendileri için oluşturulan koşullardan son derece memnun olduklarını ve seçimin şeffaf ve hukuka uygun bir ortamda yapıldığını kaydederek, adayların biyografilerini ve kampanya programlarını incelediklerini dile getirdiler.

Oy kullanan bir Özbek vatandaşı, "Türkiye’deki vatandaşlarımızın aktif katılımına şahit oluyor ve anavatanımızın geleceğine ve kalkınmasına kayıtsız kalmadıklarını görüyoruz" dedi.

Özbekistan’ın Ankara’daki diplomatik misyonu ise, erken seçim sürecine katılamayan Türkiye’deki Özbekleri 9 Temmuz’da büyükelçilik binasında gerçekleştirilecek olan siyasi sürece davet etti.