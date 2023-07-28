Özbekistan heyetinden TFF'ye ziyaret

Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Özbekistan Futbol Federasyonu temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu.

Görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları; Özbekistan heyetinden ise Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Bakan Vekili Murad İsmailov, Stratejik Planlama ve Metodoloji Daire Başkanı Sherzod Sattorov, Daire Başkanı Baymuradov Farrukh, Kıdemli Uzman Zaripov Makhmud, Özbekistan Maliye Bakanlığı adına Sektör Başkanı Ulugbek Abdukakhorov ve Özbekistan Futbol Federasyonu adına Baş Hukuk Müşaviri Umidjon Olimjonov yer aldı.

Toplantıda iki ülke arasında 2021’de imzalanmış iş birliği memorandumunun altı çizildi. Akademi, kulüp yapıları, tesisleşme gibi konularda destek ve bilgi paylaşımı yapılabileceğine değinildi. Türk futbolunun geniş geçmişi ve parlak geleceğine dair olumlu görüş ve ileride daha sık bir iletişim kurulmasının iki taraf içinde yararlı olunabileceği belirtildi.

Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elçiliği ve Futbol Federasyonu yetkilileri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni gezdi. Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri, önümüzdeki yıllarda kendilerinin de futbolun gelişimi için tesis inşasına başlayacaklarını, bu yüzden TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni gezip görmekten çok memnun kaldıklarını belirtti.

Türkiye’de düzenlenen U16 Ege Kupası’na Özbekistan temsilcilerinin de katılımının çok değerli olacağının belirtildiği görüşmede ilerleyen aylarda daha sık iletişim içerisinde olunup, bilgi alışverişinin sıklaştırılması konusunda mutabık kalındı.