Özbekistan'ın İpek Yolu'ndaki Sağlık Geçidinde Medipol liderliği

Medipol Sağlık Grubu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te açtığı yeni temsilcilik ofisiyle Türkiye’nin sağlık sektöründeki zirve performansını İpek Yolu’nun stratejik konumundan yararlanarak dünyanın kalbine taşıyor.

Türkiye’nin sağlıkta öncü markası Medipol Sağlık Grubu, yurt dışındaki 10’uncu temsilcilik ofisini Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te açtı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Medikal Turizm Ruhsatlandırma, Akreditasyon ve Geliştirilmesi Daire Başkanı Jaloliddin Asamutdinov, Taşkent Tıp Akademisi Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Dr. Murod M. Jafarov’un katılımıyla 27 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen açılış töreni, Türk ve Özbek sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Taşkent Temsilcilik Ofisi, Medipol’ün uluslararası alandaki etkinliğini genişleterek, sağlık hizmetlerindeki mükemmeliyetini daha geniş bir coğrafyaya taşıma vizyonunu yansıtıyor. Özbekistan, tarihsel süreçteki İpek Yolu’nun stratejik rolüyle dikkat çeken bir ülke olmanın ötesinde, zengin kültürü ve tıp turizmi potansiyeliyle de öne çıkıyor. Medipol Sağlık Grubu’nun Taşkent Temsilcilik Ofisi, bu stratejik iş birliğiyle birlikte, Türkiye’nin sağlık turizmindeki vizyonunu Orta Asya’nın kalbinde hayata geçirme amacını taşıyor.

Medipol Sağlık Grubu, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Cezayir ve Bosna Hersek’te faaliyet gösteren temsilcilik ofisleriyle yılda 40 bine yakın yabancı hastaya şifa elini uzatmıştır. Taşkent Ofisi aracılığıyla hastalara ücretsiz tıbbi ikinci görüş alma, Türkiye’deki uzman doktorlarla online görüşme imkanı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan tüm desteklere erişim hizmetleri sunacak.