Özcan Işıklar'a Yunanistan'dan Dostluk Plaketi

Etkinlik, Işıklar’ın görev süresi boyunca Türk-Yunan dostluğuna ve kültürel iş birliklerine sağladığı katkıları onurlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende Işıklar’a verilen plaketin üzerinde, “Görev süresi boyunca Türk-Yunan dostluğuna ve kültürel ilişkilerine yaptığımız katkı ve işbirlikleri anısına” ifadesine yer verildi. Bu anlamlı jest, Işıklar’ın iki ülke arasında kültürel bağların güçlenmesine yönelik çalışmalarının takdir edildiğini ortaya koyuyor.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Özcan Işıklar’ın belediye başkanlığı döneminde Yunanistan ile kültürel projeler ve iş birlikleri geliştirdiğine vurgu yapıldı. Törene katılan temsilciler, bu tür iş birliklerinin bölgesel barış ve halklar arası anlayışı pekiştirdiğini belirtti.

Özcan Işıklar, yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, dostluk ve iş birliğinin toplumları birleştiren en önemli köprülerden biri olduğunu vurgulayarak, bu plaketin kendisi ve ailesi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.