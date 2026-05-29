Özcan Işıklar'dan Aziz Yıldırım'a Destek Mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında bugün Silivri’ye gelerek ilçede yaşayan Fenerbahçe kongre üyeleriyle buluştu. Saat 10.00’da gerçekleştirilen toplantıda üyelerle görüş alışverişinde bulunan Yıldırım’a destek mesajları da geldi.

Silivri’de düzenlenen buluşmada söz alan eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü olmadığını, Türkiye’nin değerlerine sahip çıkan önemli bir kurum olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin Fenerbahçe’ye İhtiyacı Var”

Konuşmasında Fenerbahçe’nin birleştirici gücüne vurgu yapan Işıklar, “Türkiye’nin Fenerbahçe’ye ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe, ülkenin değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri yaşatan bir kulüp. Sporun birleştirici gücünü yeniden ön plana çıkarmamız gerekiyor” dedi.

Fenerbahçe Üniversitesi Vizyonuna Dikkat Çekti

Aziz Yıldırım döneminde gündeme gelen Fenerbahçe Üniversitesi projesinin önemli bir vizyon örneği olduğunu ifade eden Işıklar, dünyada bir spor kulübünün sağlık temalı üniversite kurma hedefinin dikkat çekici bir girişim olduğunu belirtti.

Üniversite projesi kapsamında Silivri’de yer tahsis edildiğini ve gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Işıklar, “Bu proje sadece eğitim alanında değil, Fenerbahçe’nin ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımında da önemli bir rol oynayacaktı. Üniversite gelir getiren, büyüyen ve dünya çapında ses getirebilecek bir yapı olacaktı” ifadelerini kullandı.

“Bu Vizyonun Yeniden Hayata Geçmesini İstiyoruz”

Aziz Yıldırım’ın ortaya koyduğu projelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Işıklar, Fenerbahçe Üniversitesi projesinin hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Aziz Yıldırım’a başarı dileklerini ileten Işıklar, “Bu hedeflerin gerçekleşmesi için moral ve motivasyonla kendisine destek olmak gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

