Özcan Işıklar'dan Demokrasi ve Adalet Vurgusu



“Adalet Mülkün Temelidir”

Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı ve CHP’li siyasetçi Özcan Işıklar, adalet ve demokrasiye yönelik açıklamalarda bulundu. Atatürk’ün “Adalet Mülkün Temelidir” sözünü hatırlatan Işıklar, adaletin devletin ve toplumsal düzenin temel taşı olduğunu vurguladı.

Işıklar, “Mülk kelimesi; devlet, iktidar, düzen, hakkaniyet, hak, hukuk, kısaca egemenliğin temelini tarif eder. Adalet herkese lazımdır ve millet olarak sığınılacak tek sığınaktır. Hukukun kişiye göre değişmeyeceği, evrensel bir değer olduğu unutulmamalıdır. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yerde kimse güvende olamaz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında son dönemde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Işıklar, “Aynı gün içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza soruşturma açılması, Zafer Partisi Genel Başkanı’na ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı’na gözaltı uygulanması, demokrasi açısından derin bir endişe kaynağıdır” dedi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çeken Özcan Işıklar, bu tür uygulamaların toplumda güvensizlik ve endişe yarattığını belirterek, demokratik değerlerin korunması gerektiğini ifade etti.