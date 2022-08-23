Özcan Sütçüoğlu’ndan Ahenk’e veda

Sütçüoğlu veda duyurusunda şu ifadelere yer verdi: “Kurucusu ve on iki yıldan bu yana yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğim, Silivri Ahenk Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevimden, işlerimin yoğunluğu sebebi ile kulübüme yeterince zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ayrılma kararı almış olduğumu, kamuoyuna açıklamak isterim. Silivri'de kültür ve sanat anlamında özellikle de halkoyunlarımız anlamında birçok ilkleri gerçekleştirmiş, yurt içi, yurt dışı platformlarda ilçemiz Silivri'nin adını en iyi şekil de temsil edebilmiş olmanın verdiği huzurla, görevimi yeni oluşacak olan yönetim kuruluna devredeceğim. Bu süreçte benimle birlikte görev alan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bugüne kadar yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Görevler ve kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Görevi devir alacak arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Ahenk Sanat Gençlik ve Spor Kulübü ilerleyen günlerde de Silivri'nin sosyal ve kültürel hayatına renk ve ahenk katmaya devam edecektir. Ben de kulübümün bir üyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim. Son olarak kulübümüze bugüne kadar emek vermiş katkıda bulunmuş isimlerini tek tek sayamayacağım herkese şahsım ve kulübüm adına teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla...”

