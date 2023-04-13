Özdağ ‘ATATÜRK düşmanı insanları meclise yollamayın’

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Bu seçimde oy kullanırken HDP ile HÜDAPAR ‘ın arasına sıkılmayan tek ittifaka destek vermelerini, Ne mutlu TÜRK’üm diyene diyebilen tek ittifakın adaylarını seçmelerini, sığınmacıları ve kaçakları gerekirse zorla yollayabilecek tek parti Zafer Partisine oy vermelerini rica ediyorum. Siyasi parti tutmak ve desteklemek futbol takımı tutmak gibi değil ülkenin, çocuklarımızın torunlarımızın kaderini belirlemekle ilgilidir. Lütfen bunu yaparken iyi düşünün, listeleri gözden geçirin. Yarın sizi mecliste üzecek ve değişik örgütlerle irtibatı olan ATATÜRK düşmanı insanları meclise yollamayın” dedi.

Özdağ ve beraberindekiler daha sonra Silivri’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.