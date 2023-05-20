Özdağ ve Oğan ikilisinden fotoğraf
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile gündemi değerlendirdiklerini belirttiği bir fotoğraf paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile gündemi değerlendirdiklerini belirttiği bir fotoğraf paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile birlikte fotoğraf paylaştı. Özdağ, fotoğraf karelerini "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" notuyla yayımladı.