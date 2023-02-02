Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa’da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nin açılışında konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bilim Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar isminin verilmesinden dolayı gururluyuz. İnşallah burada on binlerce gencimiz teknoloji ile bilimle erken yaşta buluşacak. Hayalleri tetiklenecek ve bu hayalleri projelerle buluşturacaklar. Bu sene TEKNOFEST 3 farklı ilde düzenleniyor. TEKNOFEST o kadar büyüdü ki başvuran öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı" dedi.

Gaziosmanpaşa’da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açılış töreni düzenlendi. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta katıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu açılış bizim için çok anlamlı. İnsansız hava araçlarımızın SİHA’larımızın öncü ismi Özdemir Bayraktar’ın aziz hatırasını bu güzel bilim merkezinde nesiller boyunca yaşatacağız. Özdemir Bayraktar’ın bu milletin aziz evlatları için kurduğu hayaller, bu güzel bilim merkezinde gerçeğe dönüşmeye devam edecek. Geleceğin bilim yıldızları yeni Özdemir Bayraktarları yetiştirecek bu bilim merkezimiz. İşte bilimin teknolojinin toplumun tüm katmanlarına nüfus etmesi için dünyanın Uzay Havacılık ve teknoloji TEKNOFEST’i gerçekleştiriyoruz. İnşallah 3 şehir de birden yanacak. Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda temsil edecek, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız 2 adayımızı tüm kamuoyuna ilan edecek. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel esere TÜBİTAK eliyle yaklaşık 4 milyon lira destek sağladık" diye konuştu.

"Bir yıl içerisinde 45 bin 20 tane öğrencimizi bilimle buluşturduk"

"Yerli ve Milli Teknoloji hamlesine vurgu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Yerli ve Milli Teknoloji hamlesi olarak hafızalarımıza iz yapan ismiyle resmi açılışını yapacağımız Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi hayırlı olsun. Bugüne kadar bir yıl içerisinde 45 bin 20 tane öğrencimizi bilimle buluşturduk. 2023 hedefimiz inşallah 70 bine ulaşmaktır. Gençlerin emin ellerde olduğunu geleceğe doğru emin adımlarla yürüdüğünü burada görmemiz mümkün. Burada siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay Teknolojileri gibi 11 ayrı dalda bilim sanatla ilgili çalışma yapılmaktadır. Buradan nice Özdemir Bayraktar’lar yetişsin" dedi.

"Özdemir Bayraktar isminin verilmesinden dolayı gururluyuz"

Merkeze Özdemir Bayraktar isminin verilmesinden dolayı gururlu olduğunu ifade eden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Özdemir Bayraktar, Milli Teknoloji hamlesinin öncü ismi. Özellikle gençlerin böyle teknoloji ile pozitif bilimlere buluşturacak bu etkinliklere Deneyap olsun TEKNOFEST olsun bilim merkezleri olsun çok sever sahip çıkardı. Bizlere de vasiyeti zaten. Dolayısıyla bizler de bugün Bilim Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar isminin verilmesinden dolayı gururluyuz. İnşallah burada on binlerce gencimiz teknoloji ile bilimle erken yaşta buluşacak. Hayalleri tetiklenecek ve bu hayalleri projelerle buluşturacaklar. Takımlar kuracaklar TEKNOFEST’e katılacaklar. Ülkeleri ve insanlık adına projeler geliştirecekler "ifadesini kullandı.

TEKNOFEST’in bu sene 3 farklı ilde düzenlendiğini belirten Bayraktar, "Bu sene TEKNOFEST 3 farklı ilde düzenleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir. Mayısta İstanbul’da gerçekleştirilecek. İlk TEKNOFEST başladığı zaman başvuran, katılan öğrenci sayısı 20 bindi. Tüm ziyaretçi sayısı 550 bindi. TEKNOFEST o kadar büyüdü ki başvuran öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı. Yani ilk yıl katılan ziyaretçiden daha 2 katı insan sadece yarışmacı olarak, öğrenci olarak başvurdu. TEKNOFEST, büyük bir devrim Türkiye’de. Teknolojik bir dip dalga adeta, Dünya’nın en büyük teknoloji organizasyonu "dedi.