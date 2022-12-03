(Özel) ''Baba okul iflas etmiş'' dedi, yüzlerce öğrenci mağdur oldu

Bursa’da hizmet veren özel bir kolejde meydana gelen olayda yüzlerce öğrenci ve öğretmenleri ortada kaldı. Durumu tepki gösteren öğrenci velileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım istedi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi üzerinde bulunan özel bir kolejde öğrenim gören öğrenciler, sabah okula gittiklerinde büyük şok yaşadılar. Okulun iflas ettiği ve satıldığı yönünde iddialar üzerine öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Okula gelen öğrenci velileri ise çocukları perişan halde görünce büyük üzüntü yaşadı. Duruma sinirlenen veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım isterken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Lise son sınıf öğrencisi olan ve bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin ise psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

Sabah oğlunun telefonla okulun kapandığı bilgisine ulaşan Harun Tak ve diğer veliler soluğu okulda aldı. Müdür ve öğretmenlerinde aynı şekilde konudan habersiz olduğunu ve mağdur olduklarını belirten Sak, ’’ Sabah oğlum aradı. Baba, "okul iflas etmiş" dedi. Daha sonra bir geldik bütün veliler burada. Okul yönetiminden kimse yok. Okul sahibi kaçmış ortada yok. Biz bununla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız ama bu kamu davası da olabilir sonuçta. Bu okulda 160 tane öğrenci var. 3-4 ay sonra üniversite sınavına girecek öğrenciler var hepsinin psikolojisi bitmiş durumda. Teşekkür ederiz başka bir özel kurumun yöneticileri kucak açtı bizlere. O biraz belki moral olur ama yeni başlayan bir haftalık öğrenciler de var burada. Paralar peşin verilmiş. Ben 2 buçuk yıllık ödememi peşin verdim. Ortada muhatap yok. Ortada kaldık yani. Bu konuda bakanlıklara Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunacağız. Maddi zararı geçtik, öğrencilerin psikolojisi, öğrencilerin geleceği söz konusu burada. Ayrıca yıllık ödeme fiyatları diğer masraflar hariç 150 öğrenci var. Her birinden 25 bin lira para alındı. Bu konuya derhal Milli Eğitim Bakanlığının el atması gerekiyor’’ dedi.

Kolejin yıllık 25 bin liralık ödemesi olduğunu ve 150 öğrencinin bulunduğunu belirten öğrenci velisi Sinan Ünvermiş, ’’Burada çocuklarımızın geleceği söz konusu. Benim oğlum dokuzuncu sınıf öğrencisi. Şu anda telafisi olabilecek bir durum. Diğer çocuklarımız hepsi birbiriyle arkadaş burada. Son sınıf öğrencileri var. Sabah çocuk okula geliyor, bir saat sonra arıyor, baba okul kapatılmış dedi. Şok oldum’’ dedi.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren okulun öğrencisi Deniz Ahmet Şentürk, ’’Okula gelirken arkadaşlarım aradı. Duydum ki satılmış. Bu okul değil. Bir ticarethane. Bizi ortada bıraktı. Özel başka bir okul olmasaydı belki buradan içeri bile giremezdik. Biz şu anda kitaplarımızı toplamaya geldik. Öğretmenlerimizi son görüşümüz belki" diyerek tepkisini dile getirdi.

Diğer yanda okulda görevli okul müdürü ve öğretmenlerin de mağdur olduğu hiç bir şekilde onlara da bilgi verilmediği ve aylardır maaşlarının yatırılmadığı iddia edildi.