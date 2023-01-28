(Özel ) Uygulama noktasından kaçan sürücü cezadan kaçamadı

Bursa’da trafik polisi ekiplerinin uygulama noktasını gören otomobil sürücüsü, drift yaparak alışveriş merkezinin kapalı otoparkına kaçmaya çalıştı. Otoparkın açık olmadığını gören sürücü arkasından gelen polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayadı. Ters şeritten kilometrelerce giderek kaçan sürücünün o anları kameraya yansırken, ekiplerce araca 25 bin lira trafik cezası kesildi.

Merkez Osmangazi ilçesini Santral Garaj Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik ekipleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsü ise alışveriş merkezinin otoparkına drift yaparak kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan sürücüyü farkeden polisler durması için uyarıda bulunarak yolu kesti. Fakat sürücü bu kez de ters şeride girerek uygulamadan kaçtı. Kaçan sürücüye drift yapmak, dur ihtarına uymamak ve ters şeritten gitmenin bedeli olarak 25 bin lira ceza kesildi