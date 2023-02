(Özel) 130 saat sonra ailesiyle enkazdan çıktı, ambulanstaki sözleri herkesi ağlattı

TAKİP ET

Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin ardından Gaziantep Nurdağı’nda 130 saat sonra 3 çocuğu ve eşiyle enkazdan sağ olarak çıkartılan Hasan Basri Aslan’ın 112 ambulansında kendisine oksijen verip müdahale eden sağlık görevlilerine, “Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum” sözleri herkesi ağlattı.

Sağlık ekiplerinin zamanla yarışı an be an kameraya yansırken, Hasan Basri Aslan’ın eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hasan Basri Aslan’ın bu sözleri, Soma maden kazasında ambulansa binen madenci Murat Yalçın’ın, “Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin” sözlerini akıllara getirdi.

Eskişehir’den gönüllü olarak deprem bölgesine gelen 112 acil servis ekibi sorumlusu Gökçe D., Nurdağı’nda bir apartman boşluğuna eşi ve çocuklarıyla düşen Hasan Basri Aslan’ın kurtarılması operasyonuna katıldı. Hasan Basri Aslan, eşi ve 3 çocuğu 130. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bütün arama kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar Aslan’ın iyi olması için dua ettiler.

Enkazdan çıkarılan Hasan Basri Aslan’ın oksijen verilmek istenirken sağlık görevlilerine, “Ama ben çok kokuyorum. Sizi rahatsız ediyorum” sözleri 112 ekibine duygusal anlar yaşattı. Sağlık görevlilerinin akıllarına Soma’daki madenci gelirken, canla başla çalışan görevliler, “Hiç önemli değil. Senin sağlığın önemli” karşılığını verdi.

Hasan Basri Aslan, zamanla yarışan 112 sağlık görevlileri tarafından en yakındaki 112 helikopterine oradan da Gaziantep’teki hastaneye sevk edildi

O anları ve duygularını İHA muhabirine anlatan sağlık personeli Gökçe D., "Eskişehir’den göreve geldim. Gönüllü olarak direkt yola çıktık. Depremin 130. saatinde vakanın enkazdan canlı çıktığına dair telsizden anons geçtiler. Derhal bölgeye intikal ettik. Olay yerinden 5 kişi çıkarıldı 130. saatte. 3 çocuk ve anne baba olmak üzere. Ambulansa aldığımız kişi ailenin babasıydı. Apartman boşluğuna düşmüşler. Burunları dahi kanamamıştı. Hastayı alır almaz helikopter ambulansa naklini sağladık. Tekrar merkezden Nurdağı Sahra Hastanesi’ne dönüş yaptık. Hasan Basri Aslan’ın ’Ama ben kokuyorum, sizi rahatsız ediyorum’ sözleri bize Somalı madencileri hatırlattı. Çok duygulandık. Tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah kaybettiğimiz depremzedelerimize rahmet eylesin, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Kurtarılan her can bizi ve tüm Türkiye’yi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı