(Özel) 30 yıldır kimsenin deviremediği muhtar yeniden aday olacak

Bursa’da 30 yıldır muhtarlık görevini sürdüren Salih Korkmaz yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. 6 dönemdir kendisine rakip çıkmadığını belirten muhtar, bir dönem daha görev yapıp daha sonra bırakacağını söyledi.

Bursa’nın kırsal Keles ilçesi Dağdemirciler Mahallesi’nde 1994’den bu yana muhtarlık görevini sürdüren 68 yaşındaki Salih Korkmaz 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. 6 dönem boyunca girdiği seçimlerde kendisine rakip çıkmadığını belirten Korkmaz, bir dönem daha görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılacağını söyledi.

30 yıldır 45 haneli köyde muhtarlık yapıyor

Tamamı emeklilerden oluşan 45 hanelik köyde 38 yaşından beri muhtar olduğunu söyleyen Korkmaz, “Keles Dağdemirciler Mahalle Muhtarıyım, 1994’ten bugüne kadar muhtarlık görevimi yapıyorum. 30 yıldır muhtarlık görevini üstlendim. 45 hanelik köyümüzün muhtarıyım. Vatandaşlarımız genelde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Hobi olarak kiraz yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımız emekli. Köyümüzde altyapı çalışmalarının hepsi bitti. Sulama projesi var, yatırım programı 2024’te alınıyor” şeklinde konuştu.

Bir dönem daha yapıp emekliliğe ayrılacak

Bir dönem daha seçime girdikten sonra emekliliğe ayrılacağını söyleyen Korkmaz, “Önümüzdeki dönem yine aday olmayı düşünüyorum. Vatandaşlarımızda isterse adaylığımı koyacağım. Önümüzdeki dönemde seçilirsem bir daha aday olmayacağım. Benden sonra da adaylığını açıklayacak arkadaşlarımız vardır elbette. Ben 68 yaşındayım, 38 yaşından beri muhtarlık görevini üstleniyorum. Önceden devlet dairesinde çalışıyordum, orada çalışırken bile muhtarlık görevimi yapıyordum” dedi.