(Özel) 5 yaşındaki Muhammed enkazdan çıkarıldı, şaşkın bakışları kameraya yansıdı

Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Muhammed bebekten güzel haber geldi. Saatlerce enkaz altında kalan çocuk, arama kurtarma ekiplerince kurtarılırken, yaşadığı şaşkınlık anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan güzel bir haber daha geldi. Merkez ilçe olan Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 5 yaşındaki Muhammed, Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşadığı olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran küçük çocuk şaşkınlıkla etrafı izlerken, ekiplerin verdiği keki yedi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.