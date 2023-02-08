(Özel) 54 saat sonra kurtarılan engelli kız 'Gelmeyeceğim uyuyacağım'

Hatay’da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden engelli kız, 54 saat sonra göçük altında kendisine ulaşan İstanbul Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekiplerine, “Gelmeyeceğim uyuyacağım” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay’da birçok bina yerle bir olurken bölgeye arama kurtarma ve yardım ekipleri ulaşmaya devam ediyor. Esenyurt Belediyesi’ne bağlı Arama Kurtarma Ekipleri de bölgedeki çalışmalarında 40 canlı kişiyi göçükten çıkardı. Enkaz altında ekiplerin kendisine ulaştığı 5 kişilik Suriyeli ailenin bireyi 16 yaşındaki engelli kız Fatma ise ekiplere, “Gelmeyeceğim uyuyacağım” dedi.

Sağlıklı şekilde enkazdan çıkarılan kız ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kızın babası, annesi bir kardeşinin ise öldüğü öğrenildi.