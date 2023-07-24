(Özel) Ağaç adam oldu, orman yangınlarına dikkat çekti

Bursa’da toplumsal meselelere dikkat çekmek için kılıktan kılığa giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu sefer ağaç adam olup orman yangınlarına vurgu yaptı. Vatandaşları uyaran Bahtiyar Keskin, Valilik kararına uyularak mangal yakılmamasını istedi.

Son dönemlerde artan orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen tiyatrocu Bahtiyar Keskin; eline bir çam ağacı aldı ve ağacın söylemek istediklerini insanlara aktardı. Daha önce geyik, arı, ayı, kartal kostümleri giyerek insanları şuurlandıran tiyatro sanatçısı Bahtiyar Keskin ormanlarda dikkatsiz davranan vatandaşları hedef aldı.

Keskin, parkta piknikçilerin arasına girip, orman yangınlarının çıkmasına sebep olacak durumları, nelere dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, ”Son günlerde dünyada yaşanan sıcakların en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ormanlarda piknik yapan vatandaşlara mesaj vermeye geldik. Cam şişelerin parlayıp, sönmemiş sigara izmaritlerinin yere atılmasının yangınlara sebep olduğunu anlattık. Buradaki gençler bu gibi durumlara çok hassas davrandı. Piknik yapan, oyun oynayan gençler ile konuştuk. Hepsinin düşünceleri benimkilerle aynıydı. Vatanımıza, milletimize, toprağımıza ve ormanlarımıza sahip çıkalım” dedi.