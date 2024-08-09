Özel Aktif Çağrışım'dan İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne Ziyaret

Ziyarete, Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusu Seda Şahin, beraberinde Şenay Sevgi Erel Argın, Şenay Kobak, İlayda Şahin ve Ceren Duman katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Artar ile yapılan görüşmede, merkezin gerçekleştirdiği faaliyetler ve geleceğe dönük projeleri ele alındı. Ayrıca, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha etkin ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için ortak çalışmalar yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu tür işbirliklerinin, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin kalitesini artırarak, ihtiyaç sahibi bireylere daha kapsamlı destek sağlanmasına olanak tanıyacağı belirtildi. Ziyaret, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşirken, ilerleyen süreçte daha fazla proje ve işbirliği için temellerin atıldığı ifade edildi.

