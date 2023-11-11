(Özel) Alkollü sürücü ceza yedi, müzisyen arkadaşları uygulama noktasında konser verdi

Bursa’da trafik polislerinin uygulama noktasından kaçarken başka bir uygulama noktasına yakalanan 1.35 promil alkollü sürücünün aracı trafikten men edilip ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkollü sürücünün yanında bulunan müzisyen arkadaşları ise, yedikleri ceza üzerine trafik polislerine teşekkür edip mini konser verdi. Renkli anlar ve diyaloglar kameraya saniye saniye yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, yanında bulunan müzisyen arkadaşıyla kaçmak isterken başka bir uygulama noktasına takıldı. Alkol testi yapan ekipler direksiyon başındaki Caner Ç.’nin 1.35 promil alkollü olduğunu gördü. Bunun üzerine aracı bağlanan sürücünün müzisyen arkadaşları yedikleri ceza üzerine ‘insanlık hali’ deyip konser verdi. Polisleri sesiyle tebessüm ettiren kişinin o renkli anları kameraya yansıdı.

Arkadaşının alkollü araç kullanmasından dolayı özür dileyen müzisyenler, “Beraberdik, çıkmadan biraz alkol aldık. Herkes görevini yapıyor. İnsanlık hali, bazen böyle şeyler oluyor. Bir daha böyle çıkmayı düşünmüyoruz. Madem bir ceza yedik, onun üzerine arkadaşım bugüne özel şarkı okuyacak” ifadelerini kullandı.

Alkollü direksiyon başına geçen sürücü ise 4 bin liranın üzerinde ceza yerken, ehliyetine de polis ekipleri tarafından 6 ay süreyle el konuldu.