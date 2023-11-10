(Özel) Alkollü sürücü trafik ekiplerinden kaçmaya çalıştı, böyle yakalandı

Bursa’da trafik polisi ekiplerinin alkol uygulama noktasını gören otomobil sürücüsü, önce geri, sonra ileri kaçtı. Kovalamaca anı kameraya yansırken, ekiplerin peşine düşmesiyle 2 kilometre ileride yakalanan sürücü, hem ehliyetsiz, hem de alkollü çıktı. 40 bin liranın üzerinde ceza yiyen sürücü ‘Boşanma aşamasındayım’ diye kendini savunmaya çalıştı.

Merkez, Osmangazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü sürücülerin kabusu oldu. Uygulamada bir bir yakalanan trafik canavarları cezadan kaçamazken, denetimleri gören bir otomobil sürücüsü, önce geri geri kaçmaya çalıştı. Ters şeritten gelen otomobillerden dolayı daha fazla gidemeyen sürücü bu kez de polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkati sayesinde peşine düştükleri sürücü yaklaşık 2 kilometre sonra yakalandı. Araçtan inen sürücü ‘abi yapmayın, boşanma aşamasındayım’ diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ekiplerin sorguladığı sürücü, hem ehliyetsiz, hem de alkollü çıktı. Toplamda 40 bin liranın üzerinde ceza yiyen Batuhan B.’nin otomobili trafikten men edilirken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan kovalamaca anı ise kameralara anbean yansıdı.