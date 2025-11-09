Özel Altınşehir Okulları'ndan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Bursa’da Özel Altınşehir Okulları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve minnetlerini dile getirdi.

Özel Altınşehir Okulları yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup, sabahın erken saatlerinde Ankara’ya giderek Ata’nın huzuruna çıktı. Mozoleye çelenk sunan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu. Öğretmenler, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin genç nesiller için yol gösterici olduğunu vurgularken, öğrenciler de "Ata’mızı her zaman kalbimizde yaşatacağız" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Ziyaret, 10 Kasım öncesi yüreklerde derin bir iz bıraktı.