Özel Arı Okulları kuruluşunun 40. yılı nedeniyle Ata'nın huzurunda

Özel Arı Okulları, kuruluşunun 40. yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında bini aşkın öğrencisi, öğretmeni, çalışanı, velisi ve mezunuyla Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı.

Özel Arı Okulları Genel Müdür Yardımcıları Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman ile önokul, ilköğretim ve lise müdürleri, Aslanlı Yoldan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Demiröz’ün ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Özel Arı Okulları ailesi, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Ardından Dr. Seva Demiröz, Özel Arı Okulları adına Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Demiröz, Anıtkabir Özel Defteri’ne Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu, Özel Arı Okullarının 40. yıla erişmesinin gururu ile birlikte yaşıyoruz. Bugün; öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve mezunlarımızla manevi huzurundayız. Arılılar olarak açtığınız aydınlık yolda ilerlerken; ulusal bağımsızlık ve egemenliğe, eğitime, akla, bilime ve barışa verdiğiniz değeri içselleştirmiş olmanın bize verdiği sorumluluğun bilincindeyiz. Sizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Cumhuriyetimiz daim olsun.”