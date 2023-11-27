Özel Arı Okulları, Öğretmenler Günü'nü Hakan Aysev'le sahnesiyle kutladı

Özel Arı Okulları, kuruluşunun 40. yılı, Cumhuriyet’in 100. yılı ve Öğretmenler Günü’nü Hakan Aysev konseri ile kutladı.

Özel Arı Okulları, kuruluşunun 40. yılı, Cumhuriyet’in 100. yılı ve Öğretmenler Günü kapsamında konser düzenledi. Opera Sanatçısı Hakan Aysev’in sahne aldığı Öğretmenler Günü konseri, Özel Arı Okulları Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Özel Arı Okulları’nda 10, 20 ve 35 yılını doldurmuş eğitimcilere plaket taktim edildiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Seva Demiröz, öğretmen olmanın verdiği mutluluğu belirterek, “Değerli öğretmenlerimiz, öğretmenlik mesleğinin sağladığı doyumu, verdiği mutluluğu elbette mümkün değil çünkü öğretmenlik kocaman bir yürek, tutkulu bir emek, insan sevgisine adanmış bir ömür, değerlerle yoğrulmuş bir yaşam biçimi ve yıllar içinde çoğalan gurur demek. Çünkü öğretmenlik öğrencilerin gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm, yüreklerinde büyüyen sevgi ve içlerindeki güven demek. Unutmayalım her çocuk ondan asla vaz geçmeyecek onun başarılı ve iyi insan olacağıyla ilgili beklentisi yüksek olan öğretmenleri hak eder. Tüm bu tanılardan da anlaşılacağından gibi sadece ne anlatacağını bilmek öğretmenlik için yeterli değildi. Öğretmenlik, öğrencileriyle bağ kurmak, onlara inanmak, onlara öğrenmeyi ve çalışmayı sevdirmek, öğrencilerin okula severek gelmelerini sağlamak ve öğrencilerine doğru değerler ve ilkelerle rol model olmak demektir” dedi.

“Öğretmenler gününü hak ettikleri gibi kutlayacağız”

Özel Arı Okulları’nın 40. yılı, Cumhuriyet’in 100. yılı ve Öğretmenler Günü dolayısıyla sahne alan Opera Sanatçısı Hakan Aysev, Özel Arı Okulları’nın kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti. Cumhuriyet’in 100. yılı, Özel Arı Okulları’nın 40. yılı ve Öğretmenler Günü nedeniyle de sahneye çıkmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Aysev, “Özel Arı Okulları’da benim için çok özel bir ev gibi. Çok sevdiğim bir okul ve eğitim kurumu bu yüzden burada olmaktan keyif alıyorum. Bu bir tarafı diğer tarafı da çok önemli. Çok kıymetli ve sevgili öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlayacağız. Hep beraber onların gönüllerini ısıtacak şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Öğretmenler gününü hak ettikleri gibi kutlayacağız çünkü bence en değerli meslek öğretmenlik. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği ‘ileriki nesiller sizlere emanettir’ diyor öğretmenlere. Onları bugün en iyi şekilde eğlendirip güzel vakit geçirtmeye çalışacağız. 100’üncü yıl, Özel Arı Okulları’nın 40’ıncı yılı ve Öğretmenler Günü hepsi çok güzel birleşti” şeklinde konuştu.

“Arı’lı nesiller yetiştirmek bizim için gerçekten gurur verici”

Özel Arı Okulları’nda 13 yıldır öğretmenlik yapan Aliye Kumral, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Özel Arı Okulları’nın 40’ıncı yılını kutlamanın onur verici olduğunu belirterek, “Arı’lı olmak gerçekten ayrıcalık. Araştıran ve sorgulayan Arı’lı nesiller yetiştirmek bizim için gerçekten gurur verici. Herkes sabah kalkıp işe gider, biz her gün okula gidiyoruz. Bu yüzden biz ger gün güler gözlerle yeni bir maceraya atılıyor, bugün ne yaşayacağız diye düşünüyoruz çünkü her gün birbirinden daha güzel oluyor. Öğretmenlik bambaşka bir duygu. Bunu Arı’da tatmak, Arı’da öğretmen olmak, Arı’yla büyümek bu daha da onur verici” ifadelerini kullandı.