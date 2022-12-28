(Özel) Babasının otomobiliyle kaçarken kaza yaptı, ehliyetsiz yakalandı

Bursa’da trafik polislerinin uygulama noktası kurduğunu gören genç sürücü, gece bekçilerinin devriye attığı sokakta sıkışınca geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca teslim olmak zorunda kaldı. Otomobilde bulunan kişilere sorgu yapan bekçiler bir kişinin çeşitli suçlardan arandığını öğrendi. Trafik polislerinin yaptığı sorguda ise sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Hoca Hasan Mahallesinde gece 23.00’te uygulama noktası kuran trafik polislerini gören Arda S., babasına ait otomobille ara sokaktan geri manevra yaparak kaçmaya başladı. Bu esnada kaçmaya çalışan sürücüyü gören gece bekçileri, ‘Dur’ ihtarında bulundu. Kaçan genç sürücü ısrarla gaza basınca otomobilin altını vurarak durabildi. Otomobilden birer birer indirilen gençlere gece kartalları sorgu yaptı.

Aracın içindeki H.K.’nın hırsızlık ve tehdit suçlarından arandığı öğrenilirken, sürücü ise trafik polislerine teslim edildi.

Trafik polislerinin sorgulama yaptığı sürücünün ehliyetinin olmadığı ve babasına ait otomobille gezdiği öğrenildi. Sürücüye ve araç sahibi babasına 7 bin 348 lira ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan H.K. ise polis merkezi ekiplerine teslim edildi