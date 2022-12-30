(Özel) Balıkesir'de üretilen 11,5 milyon fidan dünyayı yeşillendiriyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan Orman Fidanlık Müdürlüğü 2022 yılı içinde ürettiği 11 milyonun üzerindeki fidanı yurt içi başta olmak üzere 3 kıtada onlarca ülkeye gönderdi. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde 213 farklı ağaç türünden fidanın yetiştirildiği Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünde Türkiye ve dünyanın yeşillendirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Kızılçam, fıstık çamı gibi asli türler başta olmak üzere ceviz, badem, tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri tarzında fidan üretimi gerçekleştiğini kaydeden Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün kapasite ve fidan çeşitliliği bakımından Türkiye’de ilk üç içinde yer aldığını ifade etti. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeler başta olmak üzere muhtarlıklara da ücretsiz fidan temininde bulunduklarını dile getiren Kayıran, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği fiyatlar üzerinden firmalar ve gerçek kişilere de fidan satımının gerçekleştiğini kaydetti. Özel firmalara satılan fidanların ihraç edildiğini de belirten Kayıran Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine Balıkesir’den fidan gittiği bilgisini de verdi.

Kayıran: “2022’de 11,5 milyon fidan ürettik”

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde yapılan çalışmalarla ilgili, “Balıkesir Orman Fidanlığımızda 213 farklı ağaç türünde fidan yetiştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde toplam fidan üretimimiz 11 milyon 500 bin oldu. Ağırlıklı olarak kızılçam, fıstık çamı gibi asli türler olmak üzere ceviz, badem, bunun yanında tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri tarzındaki bitkileri de fidan olarak üretiyoruz. Ürettiğimiz fidanları Türkiye’nin dört bir yanına buradan gönderiyoruz. Aynı zamanda 2022 yılı içerisinde yapacağımız 3 milyon 100 bin adetlik dikimimizin tamamının fidanlığını kendi fidanlığımızdan karşılıyoruz. Biz bu şekilde hem Türkiye’nin yeşillendirilmesine ve aynı zamanda da geleceğe nefes oluyoruz. Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak ayrıca bedelsiz fidan tahsislerimiz de var. Başta belediyeler olmak üzere köy muhtarlıklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına 2022 yılı içerisinde 58 bin adet fidanı ücretsiz olarak dağıttık. Yine bunun yanında serbest piyasaya, firmalara ve gerçek kişilere de Orman Genel Müdürlüğümüzün belirlediği fiyatlar üzerinden satış yapıyoruz” diye konuştu.

“Fidanlar ihracatçı firmalar aracılığıyla onlarca ülkeye gidiyor”

Kayıran, özel sektör ve gerçek kişilere satışı yapılan fidanların birçok ülkeye ihraç edildiğini de kaydederek, “Özel sektör ve gerçek kişilere yaptığımız satışlar neticesinde bizden fidan alan firmalar bu fidanları yurt dışına ihraç ediyorlar. Daha çok yakın coğrafya olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine bizim burada ürettiğimiz fidanlardan ihracat yapılmaktadır. Yani dolayısıyla hem Türkiye’nin hem de dünyanın yeşillendirilmesine Balıkesir Orman Fidanlığı olarak biz de katkıda bulunmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kapasite ve çeşitlilikte Türkiye’de ilk üçteyiz”

Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün üretim kapasitesi ve fidan çeşitliliği bakımından Türkiye’de öncü olduğunu ifade eden Kemal Kayıran, “Kapasite olarak da biz Türkiye’de her zaman ilk üç içerisindeyiz. Bu yıllar itibariyle değişmekle birlikte bazen ikinciyiz, bazen birinci oluyoruz, bazen üçüncü oluyoruz. Ama hem çeşitlilik hem de üretim kapasitesi olarak Türkiye’de ilk üç içerisinde yer alıyoruz” dedi.

Firma Yetkilisi Cengiz Çelik: “Avrupa ve Kafkas ülkelerine ihracat yapıyoruz”

Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde yılın son sevkiyatı özel bir firmaya gerçekleşti. Firma yetkilisi Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde yetiştirilen 4 yıllık ıhlamur fidanlarını ihraç edecekleri bilgisini verdi. Firma Yetkilisi Cengiz Çelik,

“Türkiye’de faaliyet gösteren bir firmayız bir şubemiz de Azerbaycan’da bulunuyor. Buradan temin ettiğimiz fidanlar ıhlamur fidanları. Biz bunları orman fidanlıklarından alarak Türk cumhuriyetleri olan Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Azerbaycan’da da fidan üretimimiz var. Buradan aldığımız fidanlar Azerbaycan’daki tesisimizde dikilerek şekillendiriliyor. İhraç ettiğimiz fidanlar gittikleri ülkelerin kentlerinde şehir yapılanması içinde kullanılıyor. Bu fidanlar peyzaj çalışmalarında, şehir yapılanmasında, park ve bahçelerde aynı Türkiye’deki gibi kullanılıyor. Firmamız fidanlıktan aldığımız fidanları Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Bulgaristan, Macaristan gibi Balkan ülkelerine gönderiyoruz. Bu yıl Hollanda’ya da mal gönderdik. Orada üretilemeyen fidanları buradan götürüyoruz” diye konuştu.