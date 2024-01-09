(Özel) Bandırmalı çiftçilerin meralarını korumak için hukuk mücadelesi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Aksakal ve Karaçalılık kırsal mahallelerinde çiftçilik yapan vatandaşlar, meralarını korumak için hukuki mücadeleye başlayarak itiraz haklarını kullanacaklarını belirttiler.

Bandırma’nın kırsal mahallelerinden olan Aksakal ve Karaçalılık çiftçisinin uzun yıllardır dededen toruna sahip oldukları 149 hektarlık meraya özel bir firmanın yatırım için başvuru yapması ve ’ÇED gerekli değildir’ kararı alınması tartışmalara neden oldu. Mahalleliler, entegre tarım ve hayvancılık endüstri bölgesinde tesisin yapılması planlanan mevcut mera alanında eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. Aksakal Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçilik yapan mahalle sakinleri, meraya özel bir firmanın yatırım için başvuru yapacağını duyunca 300 imza toplayarak, ilgili mercilere itiraz etmek için başvurularını yaptı.

Erçakar "çiftiler olarak sürecin yakından takipçisi olacağız"

Aksakal Mahallesi’nde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Cem Erçakar "Aksakal ve Karaçalılık çiftçisinin uzun yıllardır dededen toruna kullandığı meraya özel bir firma tarafından yatırım için başvuru yapıldığı ayrıca ÇED raporunun da gerekli olmadığı ile ilgili mahallemize bir yazı geldi. Mahalleliler olarak ivedi bir şekilde harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta basın açıklaması yaparak tepkimizi dile getirdik. Duyuru için askıya gelen evrakta 1 aylık itiraz süresi verilmişti. Bizler de itirazımızı yapmak için avukat tuttuk. Sürecin yakından takipçisi olacağız" dedi.

Süngü "Meralar çiftçinindir"

Aksakal Mahallesi’nde ikamet eden Bilgen Süngü, mahalle sakinleri olarak itiraz haklarını kullanacaklarını ve yapılmak istenen tesisin engellenmesi için avukat tuttuklarını belirtti. Süngü,"13 Aralık 2023 tarihinde duyuru mahiyetinde mahallemize Bandırma Kaymakamlığı’ndan gelen evrak ile ilgili 13 Ocak 2024 tarihine kadar itiraz vaktimiz var. Bu süre zarfında Aksakal halkı, duyarlı bir şekilde itiraz etme hakkını kullanacaktır. Ayrıca valiliğe, kaymakamlığa, tarım müdürlüklülerine verilmek üzere yaklaşık 300 imza toplandı. En verimli arazilerimizi bir kişiye bırakmayacağız. Meralar çiftçinindir." ifadesinde bulundu.

Kırsal mahalle sakinleri yetkililerden, mera alanına yapılması planlanan tesisin doğada ve mahallelerinde yaşatacağı olumsuz etkiler konusunda da şeffaf bir değerlendirme yapılmasını ve doğanın sürdürülebilir bir şekilde korunmasını talep ediyor.