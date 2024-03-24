(Özel) Başıboş köpekler 2 çocuğu ısırdı..

Bursa’da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş ‘Pitbull’ cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Tekke Camii’nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teravih namazı sonrası arkadaşlarıyla sohbet eden E.Y. (14) ile A.İ.(13), bir süre sonra caminin avlusuna giderek oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra cami avlusuna gelen başıboş ‘Pitbull’ cinsi köpek, çocuklara saldırmaya başladı. Köpek E.Y.’nin elini, sonrasında da A.İ.’nin kasığının ısırdı. Bağırışları duyan mahalleli, köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı. Bir vatandaş, köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan ayırdı. Kemer ile başı bağlanan köpek, olay yerinden uzaklaştırılırken yaralılar özel araçlarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay öncesi kamerada

Yaşanan olayın öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, 15 kişilik arkadaş grubunun sohbet ettiği, sonrasında cami avlusuna hareket ettiği görüldü.

‘Başıboş köpeklerin toplanması lazım’

Olay anında yaralanan çocuklara yardım eden Sinan Yücel, “Dün akşam teravih namazı sonrası kardeşlerimiz cami bahçesine çay içmeye inmişler. Daha sonrasında köpek saldırısına uğramışlar. Biz de sesleri duyduktan sonra yardım etmeye koştuk. Köpek çok asi olduğu için müdahalemiz yetersiz kaldı. Bu sırada abimiz gelerek köpeğin 2 arka bacağını tutup kaldırıyor. Cami hocamız ise belindeki kemeri çıkararak köpeğin başına doluyor. Köpek çocukları bırakınca, biz hemen yaralıları alarak hastaneye götürdük. Sonrasında belediye ekipleri gelmiş, köpeği uyutarak almışlar. Gece 02.00 sıralarında hastaneye gittik ziyaret etmeye, durumlarının iyi olduğunu söylediler. Sabah saatlerinde de iki kardeşimizi taburcu etmişler. Belediyeden başıboş köpekleri toplamalarını rica ediyorum. Pitbull cinsi köpekler tehlikeli hayvanlar. Bizim de çocuğumuz, hayatımız var. Büyük bir risk” diye konuştu.