Özel birey Enes'in askerlik hayali gerçek oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan özel birey Enes’in en büyük isteği olan askerlik yapma hayali gerçekleştirildi. 1 günlüğüne vatani görevini yapmak için Edirne’ye yolcu edilen Enes için asker eğlencesi düzenlenirken, eğlencenin ardından Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Enes’i ailesiyle birlikte askerlik şubesine teslim etti.

Darıca Belediyesi’ne ait spor salonunda rehabilitasyon öğretmenleri tarafından boksa yönlendirilerek antrenmanlara katılan down sendromlu Enes Şahin (21), herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim oldu. Anne Emine ve baba Fikri Şahin, çocuklarının hayattaki en büyük arzusunun askerlik yapmak olduğunu söyleyerek, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile temasa geçti. Başkan Bıyık’ın girişimleri sonrası, temsili olarak 1 günlük askerlik hizmetini yapmasına karar verilen Enes Şahin için evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi. Eğlenceden önce Başkan Bıyık’a teşekkür ederek, dua okuyan Enes Şahin gece boyunca dans etti.

Eğlencenin ardından 1 günlüğüne askerlik hizmetini yerine getirmek için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ailesiyle birlikte Edirne’ye yola çıkan Enes Şahin, askerlik şubesine teslim oldu. Eşi Havva Bıyık ile birlikte Enes’i askerlik şubesine teslim etmeye kendisi de giden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Enes kardeşimiz aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün de daimi sporcusu. Askere gitmeyi ve vatani borcunu ödemeyi çok istiyordu. Bizler de onun bu isteğini yerine getirmek için aracılık ettik. Askerlik hatırasını hep birlikte yaşatmış olacağız. Rabbim ayağına taş değdirmesin inşallah" dedi.