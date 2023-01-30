Özel bireyler 'Yanımdasın Beni Tanı' etkinliğinde eğlendi

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği Derince’de düzenlediği etkinlikte bir araya gelen özel bireyler, hem birbirleriyle kaynaştı hem keyifli vakit geçirdi. Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Engel yürekte değilse her türlüğü zorluğu birlikte aşabiliriz" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce özel bireyler ve ailelerine destek olmak için kurulan Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği, Derince’de etkinlik düzenledi. "Yanımdasın Beni Tanı" adlı etkinliğe özel bireyler ve aileleri katıldı. Çocuklar beraber eğlenceli vakit geçirdi, aileler birbirleriyle tanıştı. Programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı.

Programda konuşan Başkan Zeki Aygün, "Bizler Derince Belediyesi olarak ’sevgi varsa engel yoktur’ anlayışıyla çalışarak yılın 365 günü özel bireylerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu anlayış çerçevesinde Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’miz ile hem engelli bireylerimiz hem de ailelerimiz için örnek çalışmalara imza atıyoruz. Gönül gönüle vererek bugüne denk engelleri birlikte aştık, inşallah bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte olacağız. Engel yürekte değilse her zorluğu birlikte aşabileceğimize inanıyor, dernek üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.