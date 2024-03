Özel bireyler ata binmenin heyecanını yaşadı

Gölcük’te ata bindirilen özel bireyler heyecanlı ve keyifli bir gün geçirdi.

+1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği üyesi özel bireyler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Gölcük Belediyesi’nin konuğu olarak Rahvan At ve Konaklama Tesislerini ziyaret etti. Ziyarette özel bireyleri karşılayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, atlarla yakından ilgilenen çocuklara eşlik etti. Başkan Sezer, daha sonra birlikte piste çıktıkları özel bireylerin at binme heyecanlarına ortak oldu. Etkinliğe katılan özel bireyler, at üzerinde keyifli dakikalar yaşadı. Dernek yöneticileri, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti. Özel bireylerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Sezer, "Onların mutluluğu bizim en büyük sevinç kaynağımız" dedi.