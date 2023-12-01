Özel bireyler bowling etkinliğinde doyasıya eğlendi

Derince’de bowling etkinliğinde buluşan özel bireyler unutulmaz anlar yaşadı.

Derince Belediyesi bünyesinde ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM), çeşitli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde EYDEM’de eğitim alan özel öğrenciler, bu kez kendileri için düzenlenen programlarda gönüllerince zaman geçirme imkanı buldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın EYDEM ailesi ile bir araya geldiği bowling etkinliği gerçekleştirildi. Özel çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Aygün, "Gönül gönüle vererek bugüne dek engelleri birlikte aştık, inşallah bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte olacağız. Özel çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerinin geleceğe daha da güvenle bakabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bowling etkinliğinin ardından 4 öğrencinin doğum günü kutlandı.