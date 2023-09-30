Özel bireyler bu merkezde yaşam becerileri kazanacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için yapımına başlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde öğrenciler hem günlük yaşam becerilerini kazanacak hem de yeteneklerini sergileyebilecek.

Özel bireylerin yaşam standartlarını yükselterek sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de projelendirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalara devam ediyor. Gebze Millet Bahçesi içerisinde 6 bin 751 metrekare inşaat alanına sahip olan proje, yapı kontrol dairesi başkanlığının idaresinde yoğun tempoda çalışmalara devam ediyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için inşa edilen yapı, hem vatandaşların günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü merkez olacak.

Yapının tüm bloklarında eş zamanlı olarak çalışma yürütülüyor. Yapının 2 bin 930 metrekare olarak planlanan zemin katında özel bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 otizm grup eğitim odası, 7 otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim-resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma-oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu, 2 bakım odası, 3 erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ile 2 uyku odası özel bireylere hizmet verecek. 2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan soyunma duş odası, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel sınıf, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 sınıf, kütüphane ile bireysel sınıflar yer alacak.