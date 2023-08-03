Özel bireyler futsal ve masa tenisinde Türkiye'yi temsil edecek

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği, masa tenisi ve futsal branşında Tükiye’yi temsil edecek olan özel bireylere motivasyon programı düzenledi.

Derince’de faaliyetlerini sürdüren Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği, Kocaeli’yi çeşitli yarışmalarda temsil edecek olan özel sporcular Anıl Koçak ve Özlem Çukur için bir motivasyon programı tertip etti. Çenedağ Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokakta yer alan dernek binasında düzenlenen program Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği Başkanı Neriman Akbulut, özel öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Masa tenisi branşında Kocaeli’yi İstanbul’da temsil edecek olan Özlem Çukur ve futsalda İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek olan Anıl Koçak’a başarılar dileyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Motivasyon programında kıymetli evlatlarımızın heyecanlarını paylaştık. Rabbim yollarını açık eylesin" dedi.