Özel bireyler hediyelerle valiliğe gitti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, özel bireylerle bir araya geldi.

Vali Aygöl, Bilecik Valiliği binasında engelli dernek temsilcileri ve özel bireylerle bir araya geldi. Vali Aygöl, kendisine edilen hediyelerden mutluluk duyduğunu belirtti. Bir süre sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Özel bireylere her zaman kapısının açık olduğunu söyleyen Vali Aygöl, "Özel evlatlarımıza her zaman kapımız açıktır. Onlarla geçirdiğim vakit paha biçilmez" ifadelerini kullandı.