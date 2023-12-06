Özel bireyler hem eğlendi hem de sosyalleşti

İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi’ne konuk olan özel bireyler hem keyifli anlar yaşadı hem de sosyalleşti.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla birçok farkındalık etkinliğine imza atan İzmit Belediyesi, özel bireyleri kaynaştırmak üzere Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde program düzenledi. Gölcük Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Otizm Spor ve Yaşam Evi öğrencilerinin buluştuğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Farkındalık oluşturmak adına düzenlenen etkinlik kapsamında özel gereksinimli çocuklar mini golf etkinliği ile keyifli anlar yaşarken her iki merkezin öğretmenleri arasında verilen hizmet noktasında bilgi alışverişi yapıldı.