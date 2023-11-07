Özel bireyler için çok yönlü merkez

Çalışmaların devam ettiği Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, hem engelli vatandaşların günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi inşa ediliyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için inşa edilen yapı, hem engelli vatandaşların günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olacak. Epeyce ilerleme kaydedilen ve yılsonu itibariyle kaba inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanan merkezde bodrum katta dolgu imalatı yapılıyor. Zemin kat C, D, F blokta ytong ve tuğla duvar imalatı devam ediyor, E blokta zemin kat döşeme betonu dökülüyor ve H blokta temel demir imalatı sürüyor. Bahçe duvarları betonarme duvar imalatları sürdürülürken, 1. kat tuğla ve gaz beton taksimatına başlandı.

Yapının 2 bin 930 metrekare olarak planlanan zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası engelli bireylere hizmet verecek.

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan-engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zeka oyunları atölyesi, 5 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.