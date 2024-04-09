Özel bireyler ile polis ekipleri bir arada

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri otizmli bireylerle bir araya geldi.

Özel bireyler ile polis ekipleri bir arada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri otizmli bireylerle bir araya geldi.

Bozüyük’te otizmli bireylerle bir araya gelen polis ekipleri ‘Polis Meslek Tanıtım’ faaliyetlerini icra etti. Özel bireylerle hem eğlendiler hem de çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Özel bireylerle vakit geçiren ve polislik mesleğini tanıtan ekipler ‘Otizmli bireyler hayata eksik değil farklı bakar. Farkındayız her zaman yanınızdayız’ sözleriyle destek oldular.