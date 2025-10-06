Özel bireyler Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ndeki özel bireyler Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezinde eğitim alan özel bireyleri ağırladı. Özel bireyler, hayvanlarla keyifli vakit geçirerek, merkezdeki hayvanlarla bağ kurma imkânı buldu. Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevliler, bireylere hayvanlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.