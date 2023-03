Özel bireyler spor alanında Balıkesir'in gurur kaynağı oldu

TAKİP ET

21 Mart Dünya Down Sendromu gününde farkındalık oluşturmak için Balıkesir’de Down Futbol ve Çocuk Köyü etkinliği düzenlendi.

Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte özel bireylerin halk oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Ardından Down Sendromlu sporcuların katılımıyla futbol gösteri maçı yapıldı. Avlu’da ise Çocuk Köyüne giden özel bireyler gönüllerince eğlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından toplumumuzu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte özel bireylere imkan tanındığında çok şeyi başarabileceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Dünya Down Sendromu Günü gibi farkındalık günleri, toplumun bilgilendirilmesine imkan sağlıyor. Bu bireylerimiz, imkan tanındığında her alanda eğitilebilirler, meslek edinebilirler ve topluma kazandırılabilir. Günlük yaşamlarında bağımsızlık kazanabilirler. Ancak erken yaşlardan itibaren Fizyoterapi, özel eğitim, terapi, çeşitli takım ve bireysel spor aktivitelerine ihtiyaç duyuyorlar. Down Sendromlu çocuk ve gençler için sosyal rolün evrensel dili fiziksel aktivite ve spordur” ifadelerini kullandı.

"Balıkesir’de ve Türkiye genelinde çok başarılı sporcularımız var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde çeşitli proje ve faaliyetler ile bu kişilerin en uygun spor dalına yönlendirilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çeşitli projelerimiz ve faaliyetlerimizle bu fırsatları artırmaktayız. Adem Sevinç 1500 m. Türkiye Şampiyonu, Talat Uçar Gülle Atmada Türkiye Şampiyonu, Utku Selçuk Gülle Atmada Türkiye 3.lüğü dereceleriyle ilimizin gurur kaynağı olmuştur. Disk atmada dünya şampiyonu Dilara Çevik, Yüzme yarışlarında Türkiye Şampiyonu olan Alperen Menç, Masa Tenisi Dünya Şampiyonasında madalya alan milli takım sporcularımız; çalışma ve başarıları ile bizlere örnek olmaktadır. Bu vesileyle, Down Sendromlu kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, bu kardeşlerimize ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.

Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Balıkesir Üniversitesi Down Sendromu Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya, Balıkesir Üniversitesi SKS Daire Başkanı Hasan Yetişir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.