Özel bireyler su parkında serinledi

TAKİP ET

Keçiören Belediyesi, engelli ve özel bireylere yönelik havuz ve aquapark etkinliği düzenledi.

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tarafından engelli ve özel bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Kalaba Aquapark’a götürülen özel bireyler, yaz sıcağında suyun keyfini çıkardı. Belediye görevlileri ve cankurtaranların refakatinde zaman geçiren özel bireyler, daha sonra belediyeye ait servisle evlerine bırakıldı.

Farklı engel gruplarından bireylerin sosyal hayata katılımı için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam etiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engellilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onlara daha keyifli bir hayat sunmak için belediyemiz tarafından yapılan hizmetler 1994’te başlamıştır. Bu hizmetlerimizden her kesimin eşit şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Engellilerimiz için yaptığımız her bir hizmetimizi gönülden yapıyoruz. Özel bireylerimiz ve onların aileleri her zaman başımızın tacıdır” dedi.