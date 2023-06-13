Özel bireyler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koruma ve bakım altında olan sporcularımız büyük başarı elde etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı koruma ve bakım altında olan genç sporcular, Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda üstün performans sergiledi. Sertan Çakmak, 400 metre yarışında gösterdiği başarılı performansla Türkiye 4’üncü olarak önemli bir derece elde etti. İbrahim Tongur ise bin 500 metre yarışında muhteşem bir performans sergileyerek Türkiye 1’inci oldu.

Bu başarılı sporcular, zorlu bir rekabet ortamında üstün bir performans göstererek Bilecik’i gururlandırdı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altında olan genç yetenekleri desteklemeye ve onların spor alanında başarılarını teşvik etmeye devam etmekte.

Özel bireylerin bu başarısı Bilecik’in atletizm alanındaki yeteneklerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, sporcuların gelecekteki atletizm kariyerlerinde daha da başarılı olmaları ve Bilecik’i ulusal ve uluslararası arenalarda temsil etmeye devam etmeleri temennisiyle tebriklerini dile getirdi.