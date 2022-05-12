Özel bireylere kına merasimi düzenlendi

Silivri Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi özel bireyleri için, her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili olarak yerine getirecekleri vatani görevleri öncesi kına merasimi düzenledi.

Olta Restoran'da düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Demokrat Parti İlçe Başkanı Halide Avlu, MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, MHP Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Sefer Ölçer ve Yasin Gören, CHP Belediye Meclis Üyesi Elif Yılmazer, İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkök, Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel katılanlar arasındaydı.

“En büyük asker bizim asker” yazılı pasta hep birlikte kesildi. Özel bireylere kınalar yakıldı, hayırlı tezkereler dileğinde bulunuldu.