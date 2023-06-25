Özel bireylerin bayramı kutlandı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kurban Bayramı öncesinde Alo Evlat Sağlık Kulübünün hizmet verdiği özel bireylerle bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Özel bireylerin bayramı kutlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kurban Bayramı öncesinde Alo Evlat Sağlık Kulübünün hizmet verdiği özel bireylerle bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından evlerinden alınarak Kartepe Kahvaltı Evi’ne getirilen özel bireyler farklı ve mutlu bir gün geçirdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, özel bireylere hediye takdim ederek, bayramlarını kutladı.

Özel bireyler ile özel bir gün geçirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Onların yüzünün güldüğünü görmek çok önemli. Ekiplerimizle yıl boyunca yanlarında oluyoruz ama özel günlerde birlikte olmak çok daha anlamlı. Nice bayramlarda Rabbim yüzlerini güldürsün inşallah" dedi.