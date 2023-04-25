Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak merkezde sona doğru

Çayırova Belediyesi tarafından ilçede yaşayan engelli bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata dahil edecek Engelliler Merkezi tamamlandı.

Özel bireylerin hayatını kolaylaştıracak merkezde sona doğru
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Çayırova Belediyesi tarafından ilçede yaşayan engelli bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata dahil edecek Engelliler Merkezi tamamlandı.

Çayırova’da engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Engelliler Merkezi Projesi tamamlandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde söz verdiği proje, çevre düzenlemesinden sonra hizmete açılacak. İlçede yaşayan özel bireylerin sosyal hayata katılmasını sağlayacak ve ilçede büyük bir eksikliği giderecek merkezde, eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, atölye ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor.